7 вкуснейших обедов на всю неделю: блюда, которые не оставят равнодушными

Обед, как и завтрак – незаменимая вещь, без которой порой так сложно обойтись. Но иногда наступает критический момент, когда просто-напросто не знаешь, что приготовить. А ведь так хочется чего-то вкусного, сытного, но при этом полезного.

1. Томатный суп



Томатный суп. \ Фото: gastronom.ru.





Томатный суп – простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо, которое стоит включить в рацион своего питания.



Очень вкусный томатный суп. \ Фото: chefmarket.ru.

Оно отлично подойдёт на обед в холодную пору года, согревая теплом и радуя приятным ароматом специй.• Консервированные томаты - 3 банки по 40 мл;• Красный болгарский перец - 2 шт;• Чеснок - 4 зубчика;• Оливковое масло - 2 ст.л;• ¼ чашки миндаля;• ½ ч.л. итальянских трав;• ½ ч.л. тимьяна или орегано.





Способ приготовления:



• Перец нарезать соломкой;

• Разогреть оливковое масло на сковороде;

• Обжарить перец с мелко нарезанным чесноком и специями;

• В кипящую воду поместить томаты;

• Варить 3-4 минуты на слабом огне;

• Смешать проваренные томаты с перцем, чесноком и специями;

• Перебить в блендере до однородной массы;

• Подавать со свежей зеленью и обжаренными миндальными орехами;

• При желании можно добавить сметану.

2. Итальянский суп



Итальянский суп. \ Фото: 1000.menu.





Такой суп понравится не только взрослым, а и детям. А сочетание нежной индейки с фасолью и макаронами приятно удивит даже заядлых гурманов.



Ингредиенты:



• Индейка - 0,5 кг;

• Мелкая вермишель (макароны)- 220 г;

• Лук репчатый - 2 шт;

• Морковь - 2 шт;

• Сельдерей - 2 стебля;

• Зелёный перец - 1 шт;

• Чеснок - 4 зубчика;

• Бульон - 800 мл;

• Томатное пюре - 830 мл;

• Томаты в собственном соку - 830 мл;

• Красная фасоль - 1 банка (430 мл);

• Белая фасоль - 1 банка (430 мл);

• Смесь итальянских трав - 1 ст.л;

• Соль и перец по вкусу.







Блюдо, которое понравится и взрослым, и детям. \ Фото: web-recept.com.





Способ приготовления:



• В глубокую кастрюлю с толстым дном влить оливковое масло;

• А после добавить фарш и обжарить;

• Переложить в тарелку;

• В той же кастрюле обжарить мелко нарезанный лук, сельдерей, перец и морковь;

• Через 5 минут к овощам добавить чеснок;

• Тушить ещё около 3 минут;

• Томаты в собственном соку нарезать кусочками и добавить к обжаренным овощам;

• После добавить томатное пюре, фасоль и бульон;

• Добавить специи и фарш;

• Варить час на слабом огне;

• Макароны отварить до полуготовности в другой кастрюле;

• За две минуты до выключения супа добавить в него.

3. Паста со шпинатом



Паста со шпинатом. \ Фото: attuale.ru.





Паста со шпинатом – блюдо для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Вкусно, сытно и очень полезно.



Ингредиенты:



• Макароны - 240 г;

• Сливочное масло - 3 ст.л;

• Чеснок - 2 зубчика;

• Шпинат измельчённый - 5 чашек;

• Пармезан - 100 г;

• Соль и перец по вкусу.







Вкусно и полезно. \ Фото: super.ua.





Способ приготовления:



• Макароны отварить до полуготовности;

• На сковороде разогреть масло;

• Добавить чеснок;

• Обжарить пару минут;

• После добавить шпинат и макароны;

• Тушить до тех пор, пока шпинат не станет мягким;

• Посолить, поперчить;

• Готовить ещё 2 минуты;

• Перед подачей посыпать тёртым пармезаном.

4. Курица в медово-лимонном соусе



Нежнейшее куриное филе. \ Фото: anews.com.





Что может быть вкуснее курицы? Только курочка под восхитительным лимонно-медовом соусом.



Ингредиенты



• Куриное филе - 750 г;

• Оливковое масло - 3 ст.л;

• Соевый соус - 3 ст.л;

• Рисовый уксус - 2 ст.л;

• Соль и перец по вкусу;

• Кунжут - горсть;

• Лимонный сок или половина лимона;

• Зелёный лук - пучок.



Для соуса:



• Мёд - 3 ст.л;

• Крахмал - 2 ст.л;

• Цедра лимона;

• ¾ чашки бульона;

• ¼ чашки лимонного сока;

• Щепотка молотого имбиря.







Сочные кусочки филе под соусом. \ Фото: dostavkabeer.ru.





Способ приготовления:



• Филе вымыть;

• Обсушить;

• Нарезать равномерными кусочками;

• Смешать соевый соус и рисовый уксус;

• Вылить в пакет и поместить в него кусочки куриного филе;

• Завязать пакет и отправить в холодильник на несколько часов;

• После достать курицу из пакета;

• Посолить, поперчить;

• Обжарить со всех сторон до золотистой корочки;

• И переложить в миску;

• В глубокой сковороде смешать все ингредиенты для соуса;

• Тушить до лёгкого загустения (примерно 7-10 минут);

• Добавить в соус кусочки филе;

• Перемешать и подавать к столу, посыпав кунжутом.

5. Салат с курицей и авокадо



Салат с курицей и авокадо. \ Фото: biokor.ru.





Лёгкий, вкусный и питательный салат с авокадо и курицей наполнит вашу жизнь яркими красками, скрасив серые осенние будни воспоминаниями о лете.



Ингредиенты:



• Куриное филе - 200 г;

• Листья салата - 1 пучок;

• Молодой шпинат - 50 г;

• Яйца перепелиные - 10 шт;

• Авокадо - 1 шт;

• Льняное масло с селеном - 3 ст.л;

• Кедровые орешки по вкусу;

• Лимон - 1/2 шт;

• Соевый соус - 2 ст.л;

• Растительное масло для жарки - 3 ст.л.







То, что нужно осенними днями. \ Фото: botanichka.ru.





Способ приготовления:



• Перепелиные яйца вымыть;

• Залить водой и варить после закипания 5-7 минут;

• Затем воду слить и обдать яйца холодной водой;

• Курицу нарезать тонкими и довольно крупными ломтиками;

• Выложить в сковороду с растительным маслом;

• Обжаривать на среднем огне до румяной корочки 20 минут.



Заправка для салата:



• Смешать льняное масло, соевый соус и сок половины лимона.

• Листья салата и шпинат вымыть;

• Нарезать и сложить в салатник;

• Варёные перепелиные яйца очистить и нарезать на половинки;

• Кедровые орешки слегка поджарить на сухой сковороде;

• Авокадо разрезать пополам;

• Удалить косточку;

• Очистить мякоть от кожицы;

• Нарезать ломтиками или крупными кубиками;

• В салатник с листьями салата добавить куриное мясо, авокадо и кедровые орешки;

• Перемешать и выложить салат на тарелки;

• Полить салат заправкой;

• Сверху выложить перепелиные яйца и подавать салат к столу.

6. Роллы из лаваша



Роллы из лаваша. \ Фото: 1000.menu.





Это блюдо идеально подойдёт как для перекуса в любое удобное время, так и для полноценного обеда, даже если вы находитесь на работе.



Ингредиенты:



• Тонкий лаваш - 8 пластинок;

• Крабовое мясо - 240 г;

• Помидоры - 1 шт;

• Огурцы - 1 шт;

• Авокадо - 1 шт;

• Отварной рис - 2 чашки;

• Кунжут - 3 ч.л;

• ¼ чашки соевого соуса.







Отличная возможность подкрепиться. \ Фото: beauty.ua.





Способ приготовления:



• Рис отварить;

• Смешать его с кунжутом;

• В лаваш выложить слой риса, крабовое мясо, нарезанные помидоры, ломтики огурца и кусочки авокадо;

• Свернуть рулетом;

• Нарезать роллами или равномерными кусочками;

• Перед подачей полить соевым соусом.

7. Рулетики из лаваша с овощами и хумусом



Рулеты из лаваша с овощами. \ Фото: dancafe.ru.





Ещё один прекрасный вариант для полноценного обеда – рулеты из лаваша с овощами и хумусом.



Ингредиенты:



• Тонкий лаваш - 2 шт;

• Хумус - 2 ст.л;

• Сладкий перец - 1 шт;

• Авокадо - 1 шт;

• Половина моркови;

• Листья салата.









Способ приготовления:



• На тонкий лаваш выложить слоями: хумус, пюре из авокадо, листки салата, жареный сладкий перец и нарезанную соломкой морковь;

• Свернуть в рулет;

• Разрезать на части.