7 вкуснейших обедов на всю неделю: блюда, которые не оставят равнодушными

1. Томатный суп
Оно отлично подойдёт на обед в холодную пору года, согревая теплом и радуя приятным ароматом специй.
Томатный суп – простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо, которое стоит включить в рацион своего питания.
Ингредиенты:
• Консервированные томаты - 3 банки по 40 мл;
• Красный болгарский перец - 2 шт;
• Чеснок - 4 зубчика;
• Оливковое масло - 2 ст.л;
• ¼ чашки миндаля;
• ½ ч.л. итальянских трав;
• ½ ч.л. тимьяна или орегано.
Способ приготовления:
• Перец нарезать соломкой;
• Разогреть оливковое масло на сковороде;
• Обжарить перец с мелко нарезанным чесноком и специями;
• В кипящую воду поместить томаты;
• Варить 3-4 минуты на слабом огне;
• Смешать проваренные томаты с перцем, чесноком и специями;
• Перебить в блендере до однородной массы;
• Подавать со свежей зеленью и обжаренными миндальными орехами;
• При желании можно добавить сметану.
2. Итальянский суп
Такой суп понравится не только взрослым, а и детям. А сочетание нежной индейки с фасолью и макаронами приятно удивит даже заядлых гурманов.
Ингредиенты:
• Индейка - 0,5 кг;
• Мелкая вермишель (макароны)- 220 г;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Морковь - 2 шт;
• Сельдерей - 2 стебля;
• Зелёный перец - 1 шт;
• Чеснок - 4 зубчика;
• Бульон - 800 мл;
• Томатное пюре - 830 мл;
• Томаты в собственном соку - 830 мл;
• Красная фасоль - 1 банка (430 мл);
• Белая фасоль - 1 банка (430 мл);
• Смесь итальянских трав - 1 ст.л;
• Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
• В глубокую кастрюлю с толстым дном влить оливковое масло;
• А после добавить фарш и обжарить;
• Переложить в тарелку;
• В той же кастрюле обжарить мелко нарезанный лук, сельдерей, перец и морковь;
• Через 5 минут к овощам добавить чеснок;
• Тушить ещё около 3 минут;
• Томаты в собственном соку нарезать кусочками и добавить к обжаренным овощам;
• После добавить томатное пюре, фасоль и бульон;
• Добавить специи и фарш;
• Варить час на слабом огне;
• Макароны отварить до полуготовности в другой кастрюле;
• За две минуты до выключения супа добавить в него.
3. Паста со шпинатом
Паста со шпинатом – блюдо для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Вкусно, сытно и очень полезно.
Ингредиенты:
• Макароны - 240 г;
• Сливочное масло - 3 ст.л;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Шпинат измельчённый - 5 чашек;
• Пармезан - 100 г;
• Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
• Макароны отварить до полуготовности;
• На сковороде разогреть масло;
• Добавить чеснок;
• Обжарить пару минут;
• После добавить шпинат и макароны;
• Тушить до тех пор, пока шпинат не станет мягким;
• Посолить, поперчить;
• Готовить ещё 2 минуты;
• Перед подачей посыпать тёртым пармезаном.
4. Курица в медово-лимонном соусе
Что может быть вкуснее курицы? Только курочка под восхитительным лимонно-медовом соусом.
Ингредиенты
• Куриное филе - 750 г;
• Оливковое масло - 3 ст.л;
• Соевый соус - 3 ст.л;
• Рисовый уксус - 2 ст.л;
• Соль и перец по вкусу;
• Кунжут - горсть;
• Лимонный сок или половина лимона;
• Зелёный лук - пучок.
Для соуса:
• Мёд - 3 ст.л;
• Крахмал - 2 ст.л;
• Цедра лимона;
• ¾ чашки бульона;
• ¼ чашки лимонного сока;
• Щепотка молотого имбиря.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Обсушить;
• Нарезать равномерными кусочками;
• Смешать соевый соус и рисовый уксус;
• Вылить в пакет и поместить в него кусочки куриного филе;
• Завязать пакет и отправить в холодильник на несколько часов;
• После достать курицу из пакета;
• Посолить, поперчить;
• Обжарить со всех сторон до золотистой корочки;
• И переложить в миску;
• В глубокой сковороде смешать все ингредиенты для соуса;
• Тушить до лёгкого загустения (примерно 7-10 минут);
• Добавить в соус кусочки филе;
• Перемешать и подавать к столу, посыпав кунжутом.
5. Салат с курицей и авокадо
Лёгкий, вкусный и питательный салат с авокадо и курицей наполнит вашу жизнь яркими красками, скрасив серые осенние будни воспоминаниями о лете.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 200 г;
• Листья салата - 1 пучок;
• Молодой шпинат - 50 г;
• Яйца перепелиные - 10 шт;
• Авокадо - 1 шт;
• Льняное масло с селеном - 3 ст.л;
• Кедровые орешки по вкусу;
• Лимон - 1/2 шт;
• Соевый соус - 2 ст.л;
• Растительное масло для жарки - 3 ст.л.
Способ приготовления:
• Перепелиные яйца вымыть;
• Залить водой и варить после закипания 5-7 минут;
• Затем воду слить и обдать яйца холодной водой;
• Курицу нарезать тонкими и довольно крупными ломтиками;
• Выложить в сковороду с растительным маслом;
• Обжаривать на среднем огне до румяной корочки 20 минут.
Заправка для салата:
• Смешать льняное масло, соевый соус и сок половины лимона.
• Листья салата и шпинат вымыть;
• Нарезать и сложить в салатник;
• Варёные перепелиные яйца очистить и нарезать на половинки;
• Кедровые орешки слегка поджарить на сухой сковороде;
• Авокадо разрезать пополам;
• Удалить косточку;
• Очистить мякоть от кожицы;
• Нарезать ломтиками или крупными кубиками;
• В салатник с листьями салата добавить куриное мясо, авокадо и кедровые орешки;
• Перемешать и выложить салат на тарелки;
• Полить салат заправкой;
• Сверху выложить перепелиные яйца и подавать салат к столу.
6. Роллы из лаваша
Это блюдо идеально подойдёт как для перекуса в любое удобное время, так и для полноценного обеда, даже если вы находитесь на работе.
Ингредиенты:
• Тонкий лаваш - 8 пластинок;
• Крабовое мясо - 240 г;
• Помидоры - 1 шт;
• Огурцы - 1 шт;
• Авокадо - 1 шт;
• Отварной рис - 2 чашки;
• Кунжут - 3 ч.л;
• ¼ чашки соевого соуса.
Способ приготовления:
• Рис отварить;
• Смешать его с кунжутом;
• В лаваш выложить слой риса, крабовое мясо, нарезанные помидоры, ломтики огурца и кусочки авокадо;
• Свернуть рулетом;
• Нарезать роллами или равномерными кусочками;
• Перед подачей полить соевым соусом.
7. Рулетики из лаваша с овощами и хумусом
Ещё один прекрасный вариант для полноценного обеда – рулеты из лаваша с овощами и хумусом.
Ингредиенты:
• Тонкий лаваш - 2 шт;
• Хумус - 2 ст.л;
• Сладкий перец - 1 шт;
• Авокадо - 1 шт;
• Половина моркови;
• Листья салата.
Способ приготовления:
• На тонкий лаваш выложить слоями: хумус, пюре из авокадо, листки салата, жареный сладкий перец и нарезанную соломкой морковь;
• Свернуть в рулет;
• Разрезать на части.
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